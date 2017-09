Semana da Árvore tem programação variada e começa com plantio de mudas no CEA Anhanduí

A semana em que é celebrado o Dia da Árvore ( 21 de Setembro) começa com ações da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), com plantio na manhã desta segunda-feira (18) por estudantes, de 30 mudas de espécies nativas no Centro de Educação Ambiental Anhanduí (CEA Anhanduí). A área do CEA escolhida sofreu incêndio e o plantio é uma das ações para a recuperação do local.

Durante a semana, a Prefeitura de Campo Grande programou diversos eventos que buscam chamar a atenção para a conscientização e o respeito à preservação das árvores destacando ações de recomposição arbórea, incentivo ao plantio e ao manejo da arborização central (veja programação no final).

Plantio e prática

No total 30 alunos do 3º Ano da Escola Estadual Amando de Oliveira, localizada na região do CEA Anhanduí participaram de um projeto sobre unidades de conservação orientados pelas professoras Celilza Esley Fernandes, Flávia Maria de Almeida Moreira e Karine Flores, que acompanharam os alunos durante a visita e plantio. “Os estudantes participam de ações no Parque Anhanduí, realizam pesquisa e apresentam Seminário. Hoje estão vivenciando a prática desse trabalho, com a oportunidade de ajudar na conservação dessa área de preservação”, explicou a professora Celilza.

Durante o encontro, a professora Flávia Moreira observou que, a partir desse projeto, os alunos passaram a conhecer quais são as Unidades de Conservação, bem como as Áreas de Preservação da nossa Capital.

O aluno Thales Rodrigues Poncio, 17 anos, participa do projeto e contou que será a sua primeira experiência no plantio de uma árvore além de conhecer o parque. “Estamos conhecendo esse CEA através do projeto. Está sendo uma experiência importante. É legal conhecer e assim sabermos a importância de preservar”, opinou. Quando perguntado se já havia plantado uma árvore respondeu que ainda não tinha tido essa experiência. “Espero que seja o primeiro de muitos outros plantios”, afirmou.

Eduarda Borges de Jesus, 17 anos, também contou que reside na região e não conhecia o local e que também nunca havia plantado uma árvore. “Moro e estudo na região e não sabia dessa área. Agora tivemos a oportunidade de estudar e com o projeto conhecer de perto esse local importante pra nossa cidade. É uma área preservada e que fica bem pertinho do centro e plantar hoje uma árvore aqui está sendo uma experiência bem diferente. Vou plantar minha primeira árvore”, ressaltou.

Programação Semana da Árvore

Para celebrar o Dia da Árvore, a Prefeitura de Campo Grande, por intermédio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), organiza uma série ações:

Dia 21 – Quinta-feira

8h30 – Início de plantios nos canteiros da Avenida Mato Grosso e Via Park como medida compensatória em relação à execução de obras no local. O plantio contará com a participação de alunos da Escola Municipal Danda Nunes.

9h – Distribuição de mudas de árvores frutíferas na Central de Atendimento ao Cidadão – CAC.

18h30 – Na Biblioteca Pública Municipal no Horto Florestal acontece o encontro “Diálogo da Primavera – sobre as árvores da cidade”, realizado pela Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) tendo como palestrantes a presidente da Região Centro-Oeste da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU), Eliane Guaraldo, e a docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Anhanguera Uniderp, Camila Amaro.

Dia 22 – Sexta-feira

8h30 – No Parque Tarsila do Amaral será realizado plantio de 150 mudas e também distribuição de 700 mudas de árvores frutíferas à população.

Dia 23 – Sábado

8h30 – No Parque Ayrton Senna será realizado o plantio de 100 mudas e também a distribuição de 700 mudas de árvores frutíferas à população.

Manejo de árvores – Durante o mês de setembro está sendo executado o manejo de árvores dos canteiros centrais das Avenidas Mato Grosso e Afonso Pena visando preservar e proteger as espécies através de tratamentos fitossanitários.

As ações são realizadas com o apoio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Fundação Municipal do Esporte (Funesp) e Secretaria Municipal de Educação (Semed).

