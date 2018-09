Semana da Árvore: Prefeitura realiza plantio de árvores na Praça da Vila Margarida.

400A4054 (Copy)

Como parte das ações alusivas ao mês de setembro amarelo, nesta quarta-feira (19), a Prefeitura Municipal de Campo Grande por meio da Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana) realizou na Praça da Vila Margarida uma ação social com o de plantio, distribuição de mudas, apresentação de orquestra, coral e promoveu uma roda de conversa sobre os benefícios da arborização na saúde emocional das pessoas.

De acordo secretário de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luis Eduardo Costa, a atividade envolveu diversas secretarias municipais que realizarão varias ações ambientais nesta semana.

“Este é um trabalho ambiental que nós estamos levando às escolas para formação e conhecimento das crianças. Campo Grande é uma das cidades mais arborizadas do pais e nós cumprimos a legislação com o plantio de árvores em cada um dos imóveis que estão sendo construídos. É indiscutível o plantio de árvores na Capital. Além do valor da sombra, a árvore ajuda na diminuição da temperatura e também ajudam muito na drenagem com a retenção das águas nos períodos chuvosos”, concluiuLuis Eduardo.

Para Reni Garcia o plantio de árvores representa a vida e esperança e que as crianças possam crescer juntas com as plantas.

“Este trabalho da Prefeitura com o plantio das árvores representa a vida, eu tive um filho que morreu e para mim este trabalho representa a vida”.

Para a bióloga da Divisão de Fiscalização de Áreas Verdes e Posturas Ambientais da Semadur, Gisseli Giraldeli, a arborização urbana é um dos elementos mais importantes da cidade.

Árvores nos aproximam da natureza, melhoram o clima, a drenagem que são elementos importantes em nossas vidas. Ter uma praça bem arborizada é muito importante pelo que as árvores desempenham. Afinal de contas quem senta numa praça para tomar um tereré se não tiver uma sombra. Esta gestão tem plantado árvores e também mantém o cuidado com as árvores centenárias”, Disse. Gisseli. O Morador Paulo Rogério compareceu ao plantio de mudas e levou duas mudas de goiabeiras para plantar no quintal de sua casa. “A casa é muito quente e com o plantio dessas mudas vou ter uma sombra onde ficar”, finalizou.

O evento contou com o apoio da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), Planurb (Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano) Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública).