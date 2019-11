Tempo parcialmente nublado e pancadas de chuva no final da tarde marcam esta segunda-feira

As temperaturas em Mato Grosso do Sul neste dia podem variar entre de 22°C a 40°C - Foto: Ilustração

A semana começa com manhã de sol forte em algumas regiões e possibilidade de chuvas ao final do dia nesta segunda-feira (4). A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que indica tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no período da tarde, especialmente na região norte do Estado.

A umidade relativa do ar ficará com índice elevado em torno de 90% no Estado, porém durante a tarde haverá queda significativa nos valores chegando aos 30% considerado estado de atenção, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

As temperaturas em Mato Grosso do Sul neste dia podem variar entre de 22°C a 40°C. Confira na ilustração a previsão do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec/Inpe) para alguns municípios do interior o Estado.