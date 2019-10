Semana começa com quase 800 vagas de empregos na Funtrab

Na Capital, os interessados em preencher umas das oportunidades devem procurar a Funtrab na Rua 13 de Maio, n° 2.773 - Foto: Divulgação

Trinta municípios do Estado têm vagas disponíveis para o mercado de trabalho nesta segunda-feira, dia 28 de outubro. As vagas intermediadas pela Fundação do Trabalho (Funtrab) vão de cuidador de idosos a fotógrafo.

Os municípios com maior número de vagas são: Campo Grande (198), Dourados (77), Costa Rica (70), São Gabriel do Oeste (67), Sonora (56), Bataguassu (48), Caarapó (44), Maracajú (27), Iguatemi (22), Nova Andradina (19), Coxim (16), e Ivinhema (15).

Na Capital, os interessados em preencher umas das oportunidades devem procurar a Funtrab na Rua 13 de Maio, n° 2.773, Centro, das 7h30 às 17h30. Já no interior do Estado, os candidatos devem procurar uma unidade da Casa do Trabalhador. Para participar da seleção é necessário apresentar documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Também é possível baixar o aplicativo Sine Fácil, do Ministério do Trabalho no celular, e consultar as vagas disponíveis, e até agendar entrevista com o empregador. Caso o candidato se enquadre no perfil solicitado, o app irá gerar uma carta de encaminhamento com data e horário para entrevista.

A Funtrab orienta que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.