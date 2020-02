Semana começa com máxima de 36°C

A umidade relativa do ar poderá variar entre 50% e 95% - Foto: Divulgação

A semana começa com tempo abafado em Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira (03.02) o tempo continua nublado e pode ter pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todas as regiões do Estado, exceto nas regiões extremo sudeste e noroeste onde o tempo fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuvas isoladas.

As condições climáticas apontadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicam temperaturas entre 20°C e 36°C para este dia, com tendencia a estável. A umidade relativa do ar poderá variar entre 50% e 95%.

Confira no mapa como ficará o tempo em Campo Grande e algumas regiões do Estado.