Semana começa com mais de 150 oportunidades de emprego em Campo Grande

Alguns empregos com maior número de vagas são: técnico de enfermagem (20), vendedor pracista (16) e instalador e reparador de redes e cabos telefônicos (15). - Foto: Ilustração

A semana de 12 a 18 de maio teve início com 156 vagas de empregos nos cadastros da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) para a Capital.

São diversas oportunidades de iniciar a semana com trabalho e renda. A relação de empregos percorre quase todo alfabeto, indo de A a V, ou de Alinhador de Pneus a Vidraceiro.

Alguns empregos com maior número de vagas são: técnico de enfermagem (20), vendedor pracista (16) e instalador e reparador de redes e cabos telefônicos (15).

Interessados devem realizar cadastro na Funtrab, com RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. Todos os serviços são gratuitos. A Funtrab fica na Rua 13 de maio, 2.773.

Confira todas as vagas aqui