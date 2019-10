Clima ameno e agradável marca o início de semana no MS

As condições climáticas apontam céu nublado com pancadas de chuva especialmente na faixa norte, exceto no sul e sudoeste, onde estará nublado a parcialmente nublado com névoa úmida ao amanhecer - Foto: Edemir Rodrigues

Para hoje (7), a previsão em Campo Grande é de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva isolada. As temperaturas variam entre 17°C a 27°C, e os índices de umidade do ar entre 90% e 55%, um clima agradável para a população. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) é de umidade do ar entre 95% e 50%, índices considerados ideais pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Já as temperaturas registram máxima de 31° e mínima de 13°neste início de semana em todo Estado.

As condições climáticas apontam céu nublado com pancadas de chuva especialmente na faixa norte, exceto no Sul e Sudoeste, onde estará nublado a parcialmente nublado com névoa úmida ao amanhecer.

Confira como ficará o tempo em alguns municípios do Estado no mapa.