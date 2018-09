Semana começa com 158 vagas de emprego na Funtrab

Campo Grande (MS) – A semana começa com 158 vagas de emprego sendo ofertadas por meio da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab). As oportunidades são para diversas áreas e os interessados devem comparecer à rua 13 de Maio, 2.773 Centro.

Os atendimentos são feitos de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Para o cadastro, os candidatos precisam levar os documentos pessoais: RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Dentre os destaques, estão 20 vagas para operador de telemarketing e 19 vagas para vendedor. Para mecânico, com especialidade em diferentes áreas, são seis vagas e para soldador são oferecidas três.

Confira a lista completa.

Paula Vitorino – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues