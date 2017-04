Semagro realiza reuniões de consulta e apresentação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos

Campo Grande (MS) – A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) realiza, no período de 17 de abril a 5 de maio, consultas públicas para apresentação, coleta de contribuições e validação da versão preliminar do Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Mato Grosso do Sul (PERS). As reuniões acontecem em nove cidades polos do Estado: Jardim, Corumbá, São Gabriel do Oeste, Dourados, Ponta Porã, Naviraí, Nova Andradina, Três Lagoas e Campo Grande.

O Plano Estadual de Resíduos Sólidos é um instrumento de gestão previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos. A elaboração deste Plano é resultado do Contrato de Repasse nº 764007/2011 celebrado entre o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e a Semagro. A versão preliminar do Plano estará disponível, em breve, nos sites da Secretaria e do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).

“Esse plano se iniciou há dois anos, é muito complexo porque tem que fazer um diagnóstico de todos os resíduos sólidos, sejam eles industriais, domésticos, orgânicos e não orgânicos, em Mato Grosso do Sul. Estamos na fase em que já terminamos o levantamento, o diagnóstico, e elaboramos uma versão preliminar finalizada. Essa é uma etapa muito importante. Depois de todo esse levantamento o Plano tem que ser validado pela sociedade civil, o que vai acontecer nas reuniões que o Imasul fará durante essas duas semanas. Feito isso, o Estado terá o seu Plano Estadual de Resíduos Sólidos”, disse o secretário da Semagro, Jaime Verruck.

Com a publicação e implementação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, Mato Grosso do Sul dará publicidade às diretrizes traçadas para atender a realidade estadual, e executará programas e ações que subsidiarão as ações locais, fortalecendo a gestão municipal, de modo a colaborarem com a promoção da adequada gestão dos resíduos sólidos no Estado.

Dentre as ações junto aos municípios será a capacitação de agentes envolvidos na gestão dos resíduos sólidos, qualificação do processo gerencial e institucional e desenvolvimento institucional das entidades que atuam no setor de resíduos sólidos, de forma a tornarem-se propulsores da correta gestão dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos.

Informações adicionais podem ser obtidas na Gerência de Desenvolvimento e Modernização do Imasul nos seguintes telefones: (67) 3318-5630 / 3318-5647/ 3318-5675.

Veja abaixo o cronograma das reuniões:

Data e Horário Pólo/Cidades Local 17/04/2017 14h às 18h Polo 08 – Região Sudoeste Municípios: Jardim, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caracol, Guia Lopes da Laguna, Nioaque e Porto Murtinho Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul Auditório da UEMS Avenida 11 de dezembro, 1425 Vila Camisão Jardim – MS 18/04/2017 14h às 18h Polo 05 – Região Pantanal Municípios: Corumbá, Anastácio, Aquidauana, Ladário e Miranda Prefeitura Municipal de Corumbá Auditório da Prefeitura Rua Gabriel Vandoni de Barros, 01, Bairro Dom Bosco Corumbá – MS 20/04/2017 14h às 18h Polo 07 – Região Norte Municípios: São Gabriel do Oeste, Alcinópolis, Camapuã, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso e Sonora Fundação Educacional de Apoio a Pesquisa e ao Desenvolvimento Econômico – FUNPESG Rodovia São Gabriel – Rio Negro, Km 04 Bairro Santa Luzia São Gabriel do Oeste – MS 24/04/2017 14h às 18h Polo 02 – Região Grande Dourados Municípios: Dourados, Caarapó, Deodápolis, Douradina, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Jateí, Maracaju, Rio Brilhante e Vicentina Prefeitura Municipal de Dourados Auditório da Prefeitura Rua Coronel Ponciano, 1700 Bairro Parque dos Jequitibás Dourados – MS 25/04/2017 08h às 12h Polo 09 – Região Sul Fronteira Municípios: Ponta Porã, Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Laguna Carapã, Paranhos, Sete Quedas e Tacuru Prefeitura Municipal de Ponta Porã Anfiteatro da Prefeitura Rua Guia Lopes, Nº 663 Centro Ponta Porã – MS 26/04/2017 14h às 18h Polo 08 – Região Conisul Municípios: Naviraí, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Juti, e Mundo Novo Câmara Municipal de Naviraí Rua Bataguassu, 900 Centro Naviraí – MS 27/04/2017 14h às 18h Polo 06 – Região Leste Municípios: Nova Andradina, Anaurilândia, Angélica, Bataguassu, Batayporã, Ivinhema, Novo Horizonte do Sul, e Taquarussu Prefeitura Municipal de Nova Andradina Auditório da Prefeitura Av. Antônio Joaquim de Moura Andrade, 541 Centro Nova Andradina – MS 02/05/2017 13h às 17h Polo 03 – Região do Bolsão Municípios: Três Lagoas, Água Clara, Aparecida do Taboado, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul, Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Paraíso das Águas Centro Cultural Profª Irene Marques Alexandria Rua Alexandre Costa, 130 Centro Três Lagoas – MS 04/05/2017 13h às 17h Polo 01 – Região de Campo Grande Municípios: Campo Grande, Bandeirantes, Corguinho, Dois Irmãos do Buriti, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Rochedo, Sidrolândia e Terenos Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul – IMASUL Auditório Shirley Palmeira Av. Desembargador Leão Neto Carmo S/N, Quadra 3 Bloco 3 Parque dos Poderes

Campo Grande – MS

