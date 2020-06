Semagro, Biosul e Refriko doam 2 mil garrafas de álcool 70% para o Hemosul

Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Biosul e o Grupo Refriko estão apoiando a doação de sangue em Mato Grosso do Sul - (Foto: Reprodução)

Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Biosul e o Grupo Refriko estão apoiando a doação de sangue em Mato Grosso do Sul durante o junho vermelho, mês dedicado a conscientização sobre a importância da doação de sangue.

Montante de 2 mil garrafas de 500 ml com álcool 70% foi produzido exclusivamente para presentear aqueles que fizerem a doação de sangue em junho, nas unidades do Hemosul. No dia 14 de junho, se comemora o Dia Mundial do Doador de Sangue.

Nesta segunda-feira (15), o titular da Semagro, secretário Jaime Verruck, e o presidente da Biosul, Roberto Holanda, estiveram na sede do Hemosul em Campo Grande para apoiar a ação. Lá encontraram o Ives de Oliveira, 57, que tem a pratica de doar sangue há mais de 20 anos e é considerado um doador fenotipado, ou seja, com características para doar para pacientes específicos.

O presidente da Biosul, Roberto Holanda - (Foto: Divulgação)

No Hemosul também estava o cantor Mariano, da dupla Munhoz e Mariano, doando plasma. Ele é o primeiro paciente curado de covid-19 a doar plasma para estudos em pacientes graves com a doença. A doação do cantor integra uma pesquisa realizada pela Secretaria de Estado de Saúde em parceria com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP.

“Mais uma vez a parceria com a Biosul e o Grupo Refriko dando bons resultados, desta vez produzimos álcool 70% exclusivamente para atender doar às pessoas que fazem esse ato de generosidade, que é a doação de sangue”, afirma o secretário Jaime Verruck, titular da Semagro.

Doe Sangue

Cada doação é capaz de salvar até quatro vidas e a necessidade é alta, principalmente nesta época, com baixa no número de doações. Todos os tipos de sangue são bem-vindos, em especial os tipos O- e O+, pois são os mais utilizados.

Para prevenir o contágio da Covid-19, o uso de máscaras passou a ser obrigatório nas unidades de atendimento da Capital e interior do Estado. Além da higiene redobrada em todas as áreas que o doador tem acesso, o Hemosul também passou a medir a temperatura do voluntário, e disponibiliza álcool para higiene das mãos.

A doação programada é uma forma de evitar a aglomeração de pessoas nas unidades. Os telefones para agendamento são os fixos (67) 3312-1516 e (67) 3312-1529 e o celular (67) 99298-6316.

Para doar, é preciso ter em mãos documento oficial com foto, estar bem alimentado e bem de saúde, ter mais de 55 quilos, e idade entre 16 e 69 anos. Doadores que tenham entre 16 e 17 anos, precisam estar acompanhados do responsável legal.