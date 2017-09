Semadur realiza manejo das árvores no canteiro central da Avenida Mato Grosso

Com o objetivo de preservar e proteger as árvores dos canteiros centrais das Avenidas Afonso Pena e Mato Grosso, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) e com o apoio da Energisa, iniciou os trabalhos de manejo da arborização urbana em Campo Grande. Ainda nesta semana devem ser finalizados os trabalhos no canteiro da Avenida Mato Grosso e prosseguir no canteiro da Avenida Afonso Pena. Os serviços têm início sempre após as 19h.

O serviço executado inclui os tratamentos fitossanitários que envolvem podas, remoção de galhos, plantio, controle de pragas e quando necessário a realização de dendrocirurgia (técnica que objetiva a recuperação da árvore através da eliminação de tecidos necrosados com a posterior desinfecção através da utilização de fungicidas).

O trabalho é realizado com o acompanhamento técnico de agentes da Semadur e com apoio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran). No total foram avaliadas 43 espécies que passarão por algum tipo de intervenção, sendo 23 no canteiro da Avenida Afonso Pena – entre a Rua José Antônio e Avenida Calógeras, uma na Praça do Rádio e outras 19 na Avenida Mato Grosso – entre a Rua Pedro Celestino e Calógeras.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, José Marcos da Fonseca, explica a necessidade do manejo para proporcionar maior longevidade às árvores. “Entendermos a importância desse serviço, uma vez que são árvores consideradas centenárias, de relevância histórica e cultural para a cidade e que necessitam de um cuidado maior, além de estarem localizadas em vias de grande fluxo”.

José Marcos também destaca que a Prefeitura dispõe de técnicos habilitados para oferecer as corretas orientações, além dos dois viveiros municipais que realizam a doação de mudas. O cidadão que deseja realizar o plantio de espécie adequada às vias públicas pode entrar em contato com a Gerência de Arborização, pelo telefone 3314-3153.

Já para aquele que deseja solicitar poda ou remoção a orientação é que o solicitante compareça pessoalmente, munido do documento de identificação e comprovante de residência (original e cópia), até a Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), onde deverá se dirigir até o Protocolo Geral para solicitar a abertura de processo referente à Poda/Remoção de Árvore. Após este procedimento, a pessoa será encaminhada à Semadur para que o fiscal realize a fiscalização e seja emitido o laudo de vistoria. Somente após o laudo expedido pelo agente fiscal o munícipe será autorizado ou não a realizar a poda ou a remoção da árvore.

A Semadur disponibiliza ainda em seu site o Guia de Arborização Urbana: uma forma prática e elucidativa quanto aos corretos procedimentos e técnicas para o planejamento da arborização. O material traz informações sobre a escolha adequada da espécie, forma correta de plantio e manutenção da árvore, além de dicas sobre poda e remoção.

A publicação está disponível para download no link abaixo:

http://www.campogrande.ms.gov.br/semadur/artigos/arborizacao-urbana

