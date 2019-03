Semadur promove capacitação para transportadores voltada à armazenagem de insumos

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) e Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), dão continuidade às ações de capacitação aos transportadores de resíduos da construção e volumosos responsáveis pela emissão do Controle de Transporte de Resíduos por meio Eletrônico (E-CTR). Os treinamentos acontecem nos dias 27 e 28 de março, a partir das 18h e são voltados ao controle e disposição dos chamados insumos da construção civil.

O treinamento é necessário por ser obrigatória também a emissão do E-CTR quando da utilização de caçamba metálica empregada para fins de armazenagem de insumos da construção civil, tais como areia, pedrisco, pedra, entre outros. Na emissão, o operador deve indicar essa condição (armazenagem de insumos) no sistema Coletas Online que realiza o monitoramento.

Conforme o Decreto n. 13.803/2019 quando a caçamba for utilizada exclusivamente para o depósito de insumos, o prazo de permanência será de, no máximo, 12 dias úteis. Diferentemente do prazo de permanência da caçamba metálica utilizada para a armazenagem e transporte de resíduos da construção.

Capacitação

Não será necessário agendamento ou cadastramento prévio para participação na capacitação. Mas é importante que o interessado chegue ao local com 30 minutos de antecedência.

Serviço:

A capacitação será realizada no Centro de Educação Ambiental (CEA) Polonês, situado à Rua Corveta, n. 141, Bairro Carandá Bosque.