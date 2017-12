Semadur oferece última capacitação voltada para o programa Aprove Fácil

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) encerra na próxima quarta-feira (6), às 16h, no Centro de Educação Ambiental Leonor Reginato Santini – CEA Polonês, o último ciclo de palestras voltado para a aprovação de projetos e regularização de obras. A previsão era encerrar as capacitações em novembro, mas devido à solicitação da classe será realizada mais uma oportunidade para os profissionais poderem participar ainda este ano dos cursos voltados ao Programa Aprove Fácil. As inscrições podem ser feitas no site da Semadur www.campogrande.ms.gov.br/semadur.

As capacitações visam atender as demandas decorrentes da publicação do Decreto n. 13.257/2017, que regulamentou o Art. 34 da Lei Complementar n. 74 e instituiu o Aprove Fácil e Habite-se Legal, integrantes do Programa Morena Legal, contribuindo assim, na compreensão dos programas que irão auxiliá-los em seus projetos. Buscando sempre o menor índice das reanálises e, consequentemente, a aprovação de projeto de forma mais rápida e a expedição das Cartas de Habite-se.

Foram mais de mil inscrições recebidas, demonstrando o interesse por parte da classe em capacitar-se para oferecer um atendimento de qualidade aos clientes “Para nós foi uma grata surpresa tamanha adesão em todas as apresentações que foram oferecidas, estávamos sempre com auditório lotado o que demonstra a intenção dos profissionais em conhecer e manusear da melhor forma às inovações oferecidas pelos programas proporcionando assim um atendimento eficiente aos seus clientes” explanou o secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, José Marcos da Fonseca.

Serviço: o CEA Polonês está localizado na Rua Corveta, n. 141, bairro Carandá Bosque.