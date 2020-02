Mais de 700 proprietários de terrenos baldios foram notificados em ação de fiscalização

Isso deu uma média de 23 terrenos notificados diariamente - Foto: Divulgação

Somente em Janeiro deste ano a fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) Notificou 703 proprietários de terrenos baldios por não manterem sua propriedade limpa, uma média de 23 terrenos notificados diariamente.

Também foram Notificados 56 proprietários de construções abandonadas ou irregulares. São dados que demonstram o trabalho da fiscalização e que preocupam a administração municipal, uma vez que o trabalho de combate à dengue deve ser realizado tanto pelo poder público como pela população. Principalmente neste período de chuvas.

Portanto, o secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luís Eduardo Costa, destacou a atenção necessária dos proprietários aos seus imóveis. “O proprietário deve zelar por seu imóvel e obra. De acordo com a Lei é dele a responsabilidade e cabe ao poder público cobrar essa responsabilidade. Por isso pedimos o apoio da população no cuidado necessário pertinente aos seus imóveis”.

Pontuou também sobre a incidência dos descartes irregulares. “Estamos com diversas ações no combate à dengue, um compromisso de todos, tanto Prefeitura como munícipes. Precisamos ter a consciência de que uma atitude errada afetará a vida de outras pessoas. O descarte irregular de resíduos é outro problema que a cidade enfrenta e que propicia a proliferação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti. Por isso pedimos o apoio da população para o correto descarte dos resíduos”.

Ecopontos

Os Ecopontos estão em diferentes regiões urbanas, disponíveis gratuitamente para o descarte de resíduos da construção civil de até 1 metro cúbico por pessoa/dia, resíduos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis inservíveis, galhos e podas de árvores. Também é possível descartar resíduos recicláveis secos, como papéis, metais, vidros e plásticos, que terão as suas destinações finais corretas.

E estão localizados:

Ecoponto Panamá, localizado na Rua Sagarana com a Avenida José Barbosa Hugo Rodrigues, no Bairro Panamá.

Ecoponto Noroeste, localizado na Rua Piraputanga esquina com Guarulhos, no Bairro Noroeste.

Ecoponto Nova Lima, localizado na Rua Pacajús n. 194, no Bairro Nova Lima.

Ecoponto União, localizado na Avenida Roseira, esquina com a Rua Carmem Bazzano Pedra, no Bairro União