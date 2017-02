Semadur flagra e autua caçambeiro por descarte irregular de resíduos

Agentes fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) estiveram na Área de Preservação Permanente (APP), na região do Córrego Lageado, para verificar denúncia encaminhada à secretaria. No momento da fiscalização foi feito o flagrante de descarte irregular de resíduos da construção por uma empresa de caçamba.

Os agentes fiscais constataram a presença de diversos tipos de resíduos domésticos, plásticos e entulhos da construção. O local, na Região Urbana do Anhanduizinho, resguarda uma área de vereda abrigando uma faixa de preservação permanente de 50 metros do córrego Lageado. Na região foi também identificada área com ocupação irregular.

Autuação

O proprietário da empresa flagrada realizando o descarte foi identificado e autuado por alterar as condições físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, previsto no artigo 76, combinado com o artigo 77. da Lei 2.909 (Código de Polícia Administrativa do Município de Campo Grande). Nesse caso, o valor da multa pode chegar a até R$ 8.748,00.

Com a infração, o proprietário também será notificado por estar em desacordo com a licença ambiental do Sistema de Licenciamento Ambiental do Município (Silam). Neste caso, a multa varia entre R$ 1.519,80 a R$ 9.118,80. A infração será reportada pela Semadur à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais (Decat) para que seja formalizado o indiciamento do mesmo por crime ambiental.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, José Marcos da Fonseca, destaca que a Semadur irá fiscalizar e cobrar de maneira efetiva, com o auxílio de campanhas educativas, o comprometimento de todos para o correto descarte dos resíduos. “Não iremos admitir que práticas como o descarte irregular de resíduos degradem o meio ambiente”.

O secretário complementa que com as Políticas Nacional e Municipal de Gestão dos Resíduos Sólidos todo gerador de resíduo é responsável pela sua correta destinação e descarte. “Isso representa que toda pessoa ou empresa que gerar um resíduo da construção deverá buscar uma empresa adequada para que faça o transporte e o descarte correto”, argumenta.

Para denunciar o descarte irregular de resíduos, a pessoa pode ligar no telefone 156 e explicar a ocorrência, o local e repassar detalhes da denúncia que vão facilitar os agentes fiscais irem até o local e autuar em flagrante.

