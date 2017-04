Semadur e Funsat fecham parceria e realizam manutenção de cemitérios

Os cemitérios municipais passam por manutenção e limpeza, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), em parceria com a Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat). O serviço é realizado por meio do Programa de Inclusão Profissional (Proinc), que encaminhou 68 funcionários, para atuarem por tempo indeterminado nesta limpeza.

Os trabalhos tiveram início na segunda quinzena de março e os contratados executam serviços de limpeza e varrição dos entulhos gerados nos cemitérios Santo Amaro, São Sebastião (Cruzeiro) e Santo Antônio.

A expectativa da administração pública é que no prazo de 60 dias os cemitérios Santo Amaro e São Sebastião estejam com a sua manutenção em dia, pois os trabalhos já foram concluídos no cemitério Santo Antônio.

O diretor da Semadur, José Marcos da Fonseca, lembra que a limpeza dos cemitérios compete a prefeitura, mas a manutenção e construção dos jazigos, gavetas e capelas é de responsabilidade dos familiares.

A Secretaria de infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) também colaborou, disponibilizando maquinários para a retirada dos entulhos. Os três cemitérios municipais somam mais de 83 mil sepulturas, em uma área de 455.446,01 m², com média mensal de 140 sepultamentos.

Veja Também

Comentários