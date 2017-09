Capacitação voltada ao programa Aprove Fácil será reaberta dia 20 de setembro

Devido a grande procura pelo curso voltado à capacitação dos profissionais que utilizam o programa Aprove Fácil, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e gestão Urbana (Semadur), informa que as inscrições para o curso que será realizado no próximo dia 14 de Setembro já foram encerradas. Desta forma, foi aberta uma nova data para a capacitação voltada ao programa Aprove Fácil no dia 20 de Setembro, e continuam abertas também as inscrições para a capacitação que será realizada no dia 19 de Outubro, sempre a partir das 16h.

Quanto à capacitação voltada ao programa Habite-se legal, também devido a grande demanda pelo curso, as inscrições para a capacitação prevista para o dia 21 de Setembro já foram encerradas. Permanecendo abertas as inscrições para a capacitação que será realizada no dia 26 de Outubro.

Capacitação

As capacitações são voltadas aos profissionais que atuam nas áreas de Aprovação de Projetos e Regularização de Obras. As capacitações visam atender as demandas decorrentes da publicação do Decreto n. 13.257/2017 que regulamentou o Art. 34 da Lei Complementar n. 74 e instituiu o Aprove Fácil e Habite-se Legal integrantes do Programa Morena Legal.

Os cursos serão ministrados por Analistas das Gerências de Fiscalização de Licenciamento e Controle Urbanístico da Semadur e terão por objetivo sanar dúvidas quando ao envio da documentação solicitada, preenchimento de Memoriais, CheckList e principalmente quanto à apresentação da Prancha de Situação (para aprovação de projeto) e do Croqui (para a regularização da edificação). Serão também apresentados aspectos do Decreto n. 13.257, que alteram itens como: novos procedimentos para análises, responsabilidades dos profissionais e indeferimento de projetos.

Os cursos visam principalmente um aprofundamento dos profissionais nos aspectos da análise dos projetos, buscando sempre o menor índice das reanálises e consequentemente uma aprovação de projeto mais rápida.

As capacitações serão realizadas a partir das 16h, no Centro de Educação Ambiental Leonor Reginato Santini – CEA Polonês, nas seguintes datas:

Curso Aprove Fácil: 20 de Setembro e 19 de Outubro

Curso Habite-se Legal: 26 de Outubro

As inscrições serão realizadas diretamente no site da Semadur, clicando aqui.

Serviço: o CEA Polonês está localizado na Rua Corveta, n. 141, bairro Carandá Bosque.

