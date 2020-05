Governo coloca mais de 50 serviços na ‘palma da mão’ dos sul-mato-grossenses

Uma vez feita a consulta, é possível marcar a opção salvar informações para que a plataforma memorize os dados para os próximos acessos. - (Foto: Saul Schramm)

Desenvolvido pelo Governo do Estado com objetivo de simplificar a vida do sul-mato-grossense o aplicativo multiplataforma MS Digital já conta com 6 mil usuários cadastrados. A ferramenta permite que o cidadão tenha acesso a mais de 50 serviços públicos sem sair de casa, tendo em mãos apenas um celular com acesso à internet.

Consultas, agendamentos, denúncias, legislação, informações de utilidade pública, endereços, telefones de serviços essenciais, e notícias em tempo real fazem parte desse moderno canal de atendimento ao público. O MS digital possui design limpo e comando intuitivo que permite experiência de fácil navegação do usuário. A ferramenta está disponível para os sistemas operacionais IOS e Android e pode ser baixada gratuitamente nas lojas virtuais.



Ao alcance de todo cidadão, serviços rompem a burocracia pelo app MS Digital

Em destaque, o ícone “Coronavírus” disponibiliza todas as medidas adotadas pela gestão estadual e informações relacionadas ao tema, além do teste virtual para monitorar os possíveis sintomas da doença, e acesso ao resultado do exame de Covid-19 realizado via drive-thru.

O módulo “Transparência”, que disponibiliza detalhamento de despesas, receitas, e informações de remunerações de pessoal, como gastos com passagens e diárias, está entre os mais acessados até o momento. O ícone de “Trânsito” é o segundo em maior número de acessos no app e disponibiliza consulta de pontuação, multas, débito de veículos, IPVA, exames, licenciamento e registro de boletim de ocorrência sem vítimas.

Uma das funcionalidades disponíveis no módulo “Saúde”, por exemplo, permite consulta rápida ao número da carteirinha do Sistema Único de Saúde (SUS) usando apenas o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF). Uma vez feita a consulta, é possível marcar a opção salvar informações para que a plataforma memorize os dados para os próximos acessos.

No Procon é possível registrar denúncia em tempo real, fazer pesquisa de preço, verificar ranking de atendimento, sites não recomendados, informações sobre o Procon Legal e direitos do consumidor. O Mulher MS permite que o usuário do aplicativo encontre endereços e telefones de delegacias especializadas da mulher, orientações para mulheres vítimas de violência, além de reunir as leis de proteção a mulher.

O aplicativo MS Digital também reúne diversos serviços relacionados aos temas: Agronegócio, Segurança, Meio Ambiente, Transporte, Turismo, Diário Oficial, e Servidor Público. Conforme o coordenador de sistemas da Superintendência de Gestão da Informação (SGI), Sandro Freire Chacha, a plataforma tem passado por aperfeiçoamento, e a equipe atua junto às secretarias estaduais para integrar outros 30 serviços à plataforma digital.