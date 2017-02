Seis cervejas para você apreciar no Carnaval

Elas chegam com toques cítricos ou frutado que lembram banana, cravo, noz, laranja e cacau e até mesmo notas condimentadas e rapadura, fazendo com que cada garrafa se torne uma experiência única / Divulgação

O Carnaval está chegando e com ele uma ótima oportunidade para provar boas cervejas com os amigos, com a família ou como aquecimento para a folia. Os sócios da DeBron Bier, Eduardo Farias e Thomé Calmon separaram algumas cervas que com certeza vão harmonizar com o seu Carnaval.

Pilsen, Weiss, IPA, Golden Ale, Witbier e Imperial Stout , as cervejas se diferenciam em sua composição e sabor. Elas chegam com toques cítricos ou frutado que lembram banana, cravo, noz, laranja e cacau e até mesmo notas condimentadas e rapadura, fazendo com que cada garrafa se torne uma experiência única. Com ingredientes ousados, e variadas combinações de lúpulo, malte, água e leveduras, a cerveja é única em sua composição.



Lager - É produzida de acordo com a lei da pureza de 1516, ou seja, puro malte. Uma cerveja de baixa fermentação, dourada e com espuma cremosa. Com aroma que remete a cereais e um suave floral de lúpulo, e sabor leve e refrescante.

Pale Ale - Segue a receita mais popular da Inglaterra. É uma cerveja de alta fermentação, de cor laranja acobreado, brilhante e com espuma baixa. Os aromas e sabores remetem ao cítrico com notas frutadas, malte caramelo e lúpulo com médio amargor e de gosto seco. A pale Ale é o tipo ideal para quem quer experimentar uma cerveja mais forte e de sabor único.



Weizen - É uma cerveja de trigo de alta fermentação, inspirada nas típicas receitas da Baviera, região sul da Alemanha. De coloração amarelo claro, ligeiramente turva, com espuma abundante, possui aromas e sabores intensos, ressaltando esteres frutados que lembram banana, cravo e noz. A Weizen é a típíca cerveja do verão europeu, perfeita para nosso clima e para novos consumidores da cerveja artesanal.



IPA - A IPA é uma cerveja forte e clara. Sendo um exemplo autentico do estilo americano Pale Ale fabricado no Brasil. Tem o amargor característico seco refrescante, com notas condimentadas, aroma frutal, floral e cítrico a bebida apresenta 70 de IBU e 6,1% de teor alcoólico.



Witbier - É um estilo típico da escola belga. leva trigo e tem textura saborosa e cremosa. É uma cerveja cuidadosamente condimentada com sementes de coentro, raspas de laranja e limão siciliano. Que traz ma refrescancia perfeita para harmonizar com peixes suaves, sushis, frutos do mar e queijo brie.

Imperial Stout - Cerveja bem peculiar com um toque nordestino. A Imperial Stout tem em sua composição rapadura e amêndoas de cacau.

Veja Também

Comentários