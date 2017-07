Mão-de-obra da construção em MS será capacitada a um custo justo

Com expectativa de oferecer mais de 2.100 vagas em diversos cursos na área da construção civil, a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems) inaugurou mais uma unidade de capacitação dos trabalhadores do Estado.

A Escola Senai da Construção promete garantir conhecimento e aumentar a competitividade profissional, conforme explica o presidente da Fiems, Sérgio Longen.

Para Amarildo Miranda de Melo, presidente do Sindicato Intermunicipal da Indústria da Construção do Estado de Mato Grosso do Sul (Sinduscon), a Escola vai oportunizar a qualificação a um custo justo.

O governador Reinaldo Azambuja reforça os avanços e o esforço da iniciativa privada na valorização da mão-de-obra, uma vez que o mercado absorve com mais facilidade o profissional com conhecimento técnico, o que favorece a elevação dos índices de colocação no mercado.

A Escola da Construção do Senai foi inaugurada no dia 27 de julho, em Campo Grande, e vai oferecer cursos para trabalhadores da base, encarregados, gestores, engenheiros e estagiários. Informações podem ser adquiridas pelo telefone 0800 70 70 745.

