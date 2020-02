Segunda terá sol entre nuvens e máxima de 38°C

As condições climáticas indicam temperaturas entre 21°C e 38°C, com tendência a estável - Foto: Climatempo/Redes Sociais

A semana começa com tempo firme em Mato Grosso do Sul. A meteorologia indica céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no decorrer da tarde, principalmente no centro e oeste do estado.

As condições climáticas indicam temperaturas entre 21°C e 38°C, com tendência a estável. A umidade relativa do ar permanece alta, com valores entre 90% e 35%. Intensidade de vento fraco a moderado com rajadas neste dia.

O mapa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica como ficará o clima em Campo Grande e algumas regiões do Estado.