Segunda edição dos Polos de Formação irá atender mais de 26 mil profissionais da Reme

Os polos de capacitação, lançados no primeiro semestre deste ano, realizados por técnicos da Semed (Secretaria Municipal de Educação), em sua segunda edição, irão ampliar o número de servidores atendidos, chegando a mais de 26 mil profissionais. As atividades tiveram início nesta terça-feira (15).

Os polos de capacitação estão dentro do projeto “Educação em foco: múltiplas dimensões da formação continuada” e consistem em encontros bimestrais, de forma presencial, que irão atender servidores de todas as áreas, que participarão de formações em escolas polos, fora do ambiente escolar que atuam.

Nesta edição, o total, 26.420 profissionais entre professores, diretores e administrativos da Rede Municipal assistirão, durante seis dias, a palestras abrangendo temas que variam de termas relacionados desde educação infantil até a servidores que atuam nas bibliotecas escolares. Na primeira edição, 12 mil profissionais participaram dos polos.

Assim como no primeiro semestre, as merendeiras e secretários de escolas e ceinfs também terão capacitações voltadas para suas áreas de atuação. Os seis polos acontecerão no Centro de Formação da Semed e em 14 escolas, incluindo uma da rede particular que ofereceu espaço.

Novidade

A novidade dessa edição são os polos direcionados a diretores de escolas e integrantes e presidentes das APMs (Associações de Pais e Mestres), que irão ganhar um manual de orientações e sugestões para aperfeiçoar o funcionamento das APMs. A publicação será lançada na quinta-feira (17), durante solenidade na Câmara Municipal, a partir das 19 horas.

Um dos principais temas abordados nessa segunda edição dos polos diz respeito ao processo de avaliação dos alunos. Segundo a superintendente de Gestão e Políticas Educacionais, Carla Britto a ideia é debater e refletir sobre o resultado das avaliações diagnósticas aplicadas na Reme no primeiro semestre. “Vamos focar nesse tema porque queremos tornar mais eficaz esse processo”, disse.

Já a educação infantil, que também está realizando as atividades nesta semana, irá trabalhar a linguagem oral e a escrita no cotidiano das turmas. Outro polo que ocorre no Cefor é o voltado para os servidores das bibliotecas escolares.

Nessa edição, os técnicos continuarão o trabalho iniciado no primeiro semestre, com foco no projeto Mapa de Ideias, que consiste em elaborar soluções para dinamizar o trabalho nas bibliotecas escolares, criando sugestões de atividades, além de falar sobre a organização do espaço.

A secretária Municipal de Educação, Ilza Mateus destaca que as formações, que ocorrem desde o início do ano são importantes por oferecer aos servidores ferramentas que possam aprimorar o trabalho em sala de aula. “Nessas capacit

ações, o professor tem a oportunidade de trocar experiências e ouvir técnicos da Reme. Nosso objetivo é garantir o bom atendimento aos nossos alunos”, completou.

Ainda de acordo com a secretária, a integração entre os técnicos da Semed e os profissionais que atuam nas escolas também é fundamental na realização de um trabalho de qualidade, por isso os capacitadores têm o cuidado de elaborar um conteúdo rico em informações e um ambiente acolhedor.

Oportunidade

A oportunidade de ampliar o conhecimento é o principal benefício que o professor João Nunes, da escola municipal “Professor Nelson Pinheiro”, vê nos polos de formação. “Eu acho muito importante porque sempre existem novos ensinamentos, novas técnicas e temos que estar bem informados e atualizados para oferecer o melhor trabalho”, destacou.

Ainda segundo o professor, os temas escolhidos são pertinentes e de acordo com a realidade escolar. “Hoje estamos falando sobre o relacionamento no ambiente de trabalho, que é tão importante quanto discutir questões pedagógicas”, pontuou.

Para a professora Marcia Vilela Furtado, do Ceinf Eleodes Estevam, a troca de informações com os técnicos transmite mais segurança ao trabalho desenvolvido em sala de aula. “O embasamento teórico é fundamental para o desenvolvimento de um bom trabalho. É importante o professor estar sempre aprimorando seus conhecimentos e esclarecendo dúvidas. Assim ficamos mais tranquilos ao desempenhar nossa função e os alunos evoluem mais rápido”, completou.

