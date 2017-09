A segunda edição da Temporada Gourmet do Shopping Campo Grande vai até o domingo, 17, e oferece, além da possibilidade dos clientes conhecerem e degustarem alternativas de pratos a preços especiais, a oportunidade de aprender mais sobre gastronomia e alimentação saudável. A programação traz diversas palestras e oficinas gratuitas com chefs renomados de Mato Grosso do Sul.

A sexta-feira (15) terá palestra sobre flores comestíveis “cor, perfume e sabor”, ministrada pela Docente do Senac Vera Regina Batista, às 17h30. Já às 19h30, a apresentadora e chef de Cozinha Natural Bela Gil fará uma aula-show abordando o universo das comidas saudáveis por meio da culinária natural. O objetivo é falar de uma alimentação mais consciente e que proporcione bem-estar e qualidade de vida. Durante a aula-show, a Bela irá demonstrar o preparo de três receitas: purê de painço com couve flor e alho-poró, abóbora kabocha no forno com alecrim e abacaxi grelhado com creme de castanha e limão.

Já no sábado (16), a sessão de palestras começa às 14h30, com a degustação de espumantes Sunset Verão. O professor do Senac e sommelier Jonas Eduardo, é o responsável por trazer os detalhes desse universo aos participantes. Às 15h30, é a vez da Chef Dedê Cesco apresentar seu Tzatziki ao Coulis de Pimentão. Além de aprender a receita, os inscritos poderão também se deliciar com o prato, típico da Grécia. Na sequência, às 16h30, o chef Ronal Guzman Lavado, do restaurante Imakay, apresenta a aula-show de um clássico ceviche peruano.

Haverá também um bate-papo sobre o Movimento Slow Food, suas ações, filosofia e trabalhos, conduzido pelo líder de convívio slow food, Anderson Medeiros, às 17h30. Já às 18h30, o prato demonstrado será o Amuse Bouche, ou “sabor em pequenas porções”, feito pelas mãos do professor do Senac, Antônio Luís. O hambúrguer artesanal marca presença, trazido pelo também professor do Senac Adriano Torres, às 19h30. Para finalizar, a enóloga e sommelière da World Wine, Mayara Pauletti, apresenta noções básicas sobre vinhos, acompanhada de degustação para os participantes inscritos.

Na quinta-feira (14), o público pôde aprender a fazer o clássico carpaccio. O chef Gustavo Helney mostrou que além da carne, o ingrediente mais tradicional, é possível também usar frutas, como o kiwi e o abacaxi, ou legumes, como chuchu e beterraba, para o preparo do prato. Um molho pesto feito com pistache e a decoração com flores completaram a receita. “É importante que tudo o que esteja no prato seja comestível”, explica. Além do carpaccio, o chef deu diversas orientações para o dia a dia, por exemplo, como afiar e utilizar a faca corretamente.

Em sua segunda apresentação na noite, o chef apresentou os diferentes cortes de massa e molhos e suas variadas utilizações. Durante o preparo, dicas sobre o ponto correto e a combinação de ingredientes. A degustação orientada de cerveja artesanal do Mestre Cervejeiro, conduzida por Naísa Tonon, fechou a noite. As palestras vão até o domingo (17) e a programação completa pode ser acessada no site www.shoppingcampogrande.com.br.

As inscrições para as oficinas e palestras deverão ser feitas por meio do aplicativo do Shopping Campo Grande, que pode ser baixado gratuitamente pela Play Store ou Apple Store, em smartphones ou tablets. As inscrições para a aula-show da Bela Gil já estão encerradas.

Programação de oficinas

Sexta-feira (15/09)

17h30: Flores Comestíveis: Cor, Perfume e Sabor - Vera Regina Batista (Senac)

19h30: Aula-show com Bela Gil

Sábado (16/09)

14h30 - Sunset Verão: degustação de espumantes - Jonas Eduardo (Senac)

15h30 - Tzatziki ao Coulis de Pimentão - Chef Dedê Cesco

16h30 - Aula-show Ceviche classico peruano - Chef Ronal Guzman Lavado (Imakay)

17h30 - Movimento Slow Food, suas ações, filosofia e trabalhos - Anderson Medeiros (Líder de convívio slow food)

18h30 - Amuse Bouche: sabor em pequenas porções - Antônio Luís (Senac)

19h30 - Na onda do Hambúrguer Artesanal - Adriano Torres (Senac)

20h30 - Noções básicas sobre vinhos - Mayara Pauletti: Enóloga e Sommelière (World Wine)

Pratos a preços únicos - Os apaixonados por gastronomia poderão se deliciar durante uma semana inteira com os melhores sabores. Os estabelecimentos participantes trabalharão com um mesmo valor dentro do seu segmento, criando assim combos e/ou descontos especiais para os clientes, proporcionando uma experiência positiva através da degustação. Os valores fixados são R$ 44,90 para restaurantes, R$ 19,90 para a praça de alimentação e R$ 9,90 para cafés e docerias.

Serviço

Data: de 11 a 17 de setembro

Local: Shopping Campo Grande

Valores:

R$ 44,90 - Restaurantes

R$ 19,90- Praça de alimentação

R$ 9,90 - Cafés e docerias

