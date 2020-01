Segunda de tempo parcialmente nublado com máxima de 34°C

Os ventos podem ser fracos a moderados com rajadas, conforme o Inmet - Foto: Rafael Frutuoso

A semana em Mato Grosso do Sul começa com tempo parcialmente nublado. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas por vezes fortes na região noroeste do Estado. Para as demais áreas, o tempo ficará parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuvas, especialmente no período da tarde.

Os termômetros podem registrar temperaturas entre 20°C e 34°C neste dia, e a umidade relativa do ar pode ter variação entre 50% e 97%. Os ventos podem ser fracos a moderados com rajadas, conforme o Inmet.

Confira no mapa como ficará o tempo em Campo Grande e demais regiões do Estado.