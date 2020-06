Seguindo medidas de biossegurança, escola faz festa junina estilo Drive-Thru para pais e alunos

Todos os participantes utilizaram obrigatoriamente as máscaras - (Foto: Divulgação)

O Centro de Educação Infantil José Eduardo Martins Jallad, conhecido também como ZEDU, no Parque dos Poderes, realizou nesta sexta-feira (19) uma festa junina no estilo Drive-Thru para os alunos.

Mesmo com a suspensão das atividades presenciais, devido a epidemia causada pelo covid-19, a direção promoveu um momento especial para as crianças e seus pais. Contudo, foi preciso seguir algumas regras: todos os participantes utilizaram obrigatoriamente as máscaras, onde os pais e estudantes permaneceram nos veículos e aguardaram no estacionamento para receber o pacote com as guloseimas.

Com as medidas de higiene recomendadas, a entrega das comidas típicas contou com o seguinte cronograma: Grupo I às 8h, Grupo II às 9h, Berçários às 10h, Pré I às 13h, Pré II às 14h.