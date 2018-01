Sede da UFF em Macaé começa a ser construída em fevereiro

A sede da Universidade Federal Fluminense (UFF) em Macaé, no norte fluminense, começa a ser construída em fevereiro, informou hoje (12) a instituição de ensino. As obras do prédio, que abrigará o Instituto de Ciências da Sociedade da UFF e atenderá a cerca de 1,3 mil alunos, professores e servidores, devem ser concluídas no início do segundo semestre do ano que vem.

Segundo a universidade, atualmente a comunidade acadêmica da UFF em Macaé, que reúne os cursos de administração, ciências contábeis e direito, usa parte de dois prédios, com salas e outros espaços emprestados pela prefeitura e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A instalação da sede da UFF está orçada em R$ 12 milhões e será custeada integralmente pela administração municipal.

De acordo com o vice-reitor da UFF, Antonio Claudio da Nóbrega, trata-se de uma conquista histórica para a universidade, que há mais de 20 anos pleiteava esse espaço.



“O objetivo é proporcionar melhores condições para toda a comunidade acadêmica, favorecendo a produção de conhecimento ainda mais qualificado e ampliando o relacionamento com a população local, por meio de projetos de extensão como o Centro de Assistência Jurídica e o Núcleo de Atendimento Contábil e Fiscal”, diz, em nota, o vice-reitor.

A UFF informou que o prédio de Macaé terá três pavimentos e 4.500 metros quadrados de área construída e contará com espaço para 40 ambientes, entre salas de aula, gabinetes, laboratórios, secretarias e um auditório para 200 pessoas.