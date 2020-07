Sede da Subseção da OAB em Bonito começa a ser construída

A construção da sede havia sido anunciada em fevereiro deste ano, durante Sessão Ordinária do Conselho Seccional - (Foto: Reprodução)

Prestes a completar 22 anos -no dia 26 de outubro, a 23ª Subseção Bonito realiza um grande sonho: de ter a sua própria sede para desenvolvimento dos trabalhos em prol da advocacia e sociedade. As obras no prédio onde será instalada começaram nesta segunda-feira (13), na Rua Doutor Conrado, Vila Donária, próximo ao Fórum da comarca.

O espaço físico foi possível devido ao empenho da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil por Mato Grosso do Sul; dos Conselheiros Federais pelo Estado Luís Claúdio (Bito), Afeife Mohamad Hajj, Vinícius Monteiro Paiva e da Caixa de Assistência dos Advogados (CAAMS).

Ao todo, serão 86 metros quadrados construídos, com recepção, salas e espaço gourmet. A previsão de conclusão das obras é de até quatro meses.

Para a Presidente da Subseção Bonito Bianca Medeiros a sede é uma conquista. “O início das obras demonstra o compromisso e a responsabilidade da atual gestão da OAB/MS e da CAAMS. Representa o início da concretização de um sonho da advocacia da região. Vai atender aos anseios dos nossos advogados e advogadas que atuam bravamente na defesa dos direitos dos cidadãos e, consequentemente, trazer melhorias no atendimento à classe e à sociedade”, comemora.

Representando os mais de 60 profissionais da advocacia bonitense, Bianca agradece o reconhecimento aos trabalhos. “Gratidão ao Presidente Mansour e ao Presidente José Armando e suas respectivas diretorias, aos Conselheiros Federais que se empenharam na viabilização dos recursos, aos Conselheiros Estaduais que apoiaram a proposição de aquisição do imóvel, e a cada advogado e advogada que se empenhou por essa honrosa conquista, por tornarem possível o início de um clamor antigo. Valorização do advogado é realmente a marca da atual gestão da OAB/MS. Para nós é motivo de muito orgulho fazer parte desse momento histórico. A advocacia de Bonito agora terá uma casa para chamar de sua, enfatiza a Presidente da 23ª Subseção.

Para o representante na cidade da Escola Superior da Advocacia (ESA) Luís Guilherme Flores, “o novo espaço possibilitará ainda mais oportunidades de aprimoramento técnico aos advogados da região, facilitando o oferecimento de cursos e palestras disponibilizados instituição”.

Delegado da CAAMS, Aderbal Andrade celebra o início da construção. “Ontem foi mais um dia especial para a Subseção de Bonito, pois graças ao empenho da Diretoria da OAB/MS e em especial do Presidente da CAAMS, José Armando, demos início às obras da construção de nossa tão sonhada sede”.

A construção da sede havia sido anunciada em fevereiro deste ano, durante Sessão Ordinária do Conselho Seccional.