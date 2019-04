SED usa protocolo para identificar casos de alunos que precisam de atendimento clínico

Campo Grande (MS) – Há um ano e quatro a meses a Secretaria de Estado de Educação (SED) trabalha com protocolo específico para identificar, nas mais de 300 escolas da Rede Estadual de Ensino, casos de alunos que precisam de atendimento psicológico clínico.

A medida visa o bem estar das comunidades escolares espalhadas pelo Mato Grosso do Sul, explica a coordenadora do Núcleo de Psicologia Educacional (Nuped) da Superintendência de Políticas Educacionais (Suped) da SED, Paola Lopes: “Os psicólogos da Rede Estadual de Ensino trabalham no sentido de contribuir com o processo de aprendizagem do aluno. Eles não fazem atendimento clínico. Mas atuam em rede para que as escolas identifiquem casos específicos e encaminhem para o atendimento necessário”, esclarece.

Manuais e cartilhas de boas práticas, elaborados pela Nuped, auxiliam professores, coordenadores e diretores na identificação de mudanças de comportamentos de jovens e crianças. Os documentos ainda orientam a abordagem e dizem como o assunto deve ser tratado com os pais.

Identificadas as demandas, alunos e famílias são encaminhados para atendimento em instituições de saúde, assistência social ou jurídica – em casos de violência. A escola acompanha o atendimento do início ao fim para garantir os direitos da criança e do adolescente.

Nesta semana, para reforçar a importância de se colocar em prática os manuais de atendimento, o Nuped realiza rodas de conversas com diretores e coordenadores das escolas estaduais de Campo Grande. “Para validar o que já vem sendo feito pela comunidade escolar”, diz Paola.

Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom).