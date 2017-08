SED reúne, pela primeira vez, os presidentes e vice-presidentes dos Grêmios Estudantis

Campo Grande (MS) – Em comemoração ao Dia do Estudante, a Secretaria de Estado de Educação (SED), em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania (SECC), realiza nesta sexta-feira (11.8) o 1º Encontro dos Grêmios Estudantis da Rede Estadual de Ensino – Fortalecendo o Protagonismo Juvenil, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, a partir das 8h30 e a participação de presidentes e vice-presidentes dos mais de 260 Grêmios Estudantis já constituídos, acompanhados por um professor.

O encontro, realizado pela primeira vez no Estado, tem como principal objetivo fortalecer a atuação dos Grêmios Estudantis nas unidades escolares e fomentar o protagonismo juvenil, assegurando aos estudantes espaços adequados e condições de funcionamento desse canal fundamental no processo de gestão democrática, onde os estudantes garantem a oportunidade de exercitar sua cidadania e contribuir na melhoria da educação. A programação do evento contará com palestras, relato de experiência, apresentação cultural e um bate-papo com Reinaldo Azambuja, governador do Estado de Mato Grosso do Sul.

Grêmio Estudantil

O Grêmio tem papel fundamental na defesa dos interesses individuais e coletivos, pois representa a voz dos estudantes na escola e permite que eles exercitem a cidadania desde a infância, participando ativamente das ações e decisões da comunidade escolar. A participação efetiva do Grêmio na escola se traduz para o jovem na autoconfiança e determinação numa fase da vida na qual ele busca novos desafios e conquistas, construindo sua identidade pessoal e seu projeto de vida.

Os estudantes envolvidos com o Grêmio buscam estratégias na solução de conflitos; constroem, ao lado de outros representantes da comunidade escolar, o pacto de convivência dentro da escola; promovem a interação dos estudantes em palestras educativas, projetos culturais/pedagógicos, atividades recreativas/esportivas, entre outras ações. A Rede Estadual de Ensino conta atualmente com 304 Grêmios constituídos, nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

Os membros dos grêmios foram escolhidos por meio de voto direto, com a participação dos estudantes a partir do 6º ano do ensino fundamental. Para concorrer às eleições, o estudante deve ter conhecimento do Regimento Escolar e do Projeto Político Pedagógico da Escola e estar matriculado a partir do 8º ano do ensino fundamental. O mandato da diretoria é de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Programação

7h30 – Recepção aos estudantes;

8h30 – Abertura: Apresentação cultural dos estudantes da EE Maria Eliza Bocayuva Corrêa da Costa e mensagem de boas-vindas da secretária de Estado de Educação, Maria Cecilia Amendola da Motta; e do secretário de Cultura e Cidadania, Athayde Nery;

9h – Bate-papo com Reinaldo Azambuja, governador do Estado de Mato Grosso do Sul;

9h30 – Palestra: Comunicação não violenta sob o olhar da Defensoria Pública de MS, da Drª Marisa Nunes dos Santos Rodrigues, defensora pública;

10h – Relato de experiência sobre a atuação do Grêmio Estudantil da Escola Estadual Zumbi dos Palmares, da Comunidade Furnas do Dionísio – Jaraguari;

10h30 – Palestra: Que político será você?, de Rafael Rodrigues, da Subsecretaria de Políticas Públicas para a Juventude;

11h15 – Encerramento: Thiago Freitas, subsecretário de Políticas para a Juventude;

11h30 – Almoço;

13h30 – Palestra: Protagonismo Juvenil na Escola, de Rodrigo Estramanho de Almeida, doutor em Ciências Sociais pela PUC/SP;

15h – Encerramento: Rose Modesto, vice-governadora do Estado de Mato Grosso do Sul.

