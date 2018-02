SED regulamenta a oferta do ensino médio com carga horária ampliada

De acordo com a Resolução, as disciplinas da Base Nacional Comum e Parte Diversificada serão ofertadas em seis horas-aula diárias, com a duração de 50 minutos cada, de segunda a sexta-feira - Arquivo

A Secretaria de Estado de Educação (SED) publicou no Diário Oficial desta quarta-feira (7) a Resolução n. 3.410, que dispõe sobre a organização curricular das escolas estaduais que ofertam ensino médio com carga horária ampliada, de 30 horas semanais.

De acordo com a Resolução, as disciplinas da Base Nacional Comum e Parte Diversificada serão ofertadas em seis horas-aula diárias, com a duração de 50 minutos cada, de segunda a sexta-feira.

Na proposta, os estudantes terão aulas de Inglês como Língua Estrangeira Moderna e Atividades Integradoras, ofertadas por meio das disciplinas denominadas Projeto de Vida, Pós-Médio, Estudo Orientado e Atividades Eletivas I, II e III.

O Projeto de Vida, ofertado para as turmas de 1º e 2º anos, e o Pós-Médio, para estudantes de 3º ano, propõem o desenvolvimento de estudos e práticas pedagógicas relacionadas ao mundo do trabalho, iniciando a formação e discussão de cenários que contribuam para a escolha da área de formação profissional.

As eletivas correspondem ao tempo de estudo destinado ao desenvolvimento de atividades relativas aos campos de ação pedagógico-curricular, compreendendo Iniciação Científica e Pesquisa; Línguas Adicionais/Estrangeiras; Cultura Cultural; Produção e Fruição das Artes; Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital e/ou Protagonismo Juvenil.

O ensino médio com carga horária ampliada, de 30 horas semanais, é ofertado em 50 escolas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul.