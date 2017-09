Educação Ambiental vai fazer parte da grade escolar das escolas da Rede Estadual de Ensino

A Secretaria de Estado de Educação (SED) publicou no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (15) a Resolução n. 3.322, de 13 de setembro de 2017, que trata da oferta, nas escolas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, da Educação Ambiental, tema integrante do currículo, essencial e permanente da educação formal, e deve estar presente, de forma articulada aos conhecimentos adquiridos pelos estudantes, em todas as etapas e demais modalidades de ensino, e inserida no Projeto Político Pedagógico, contemplando a diversidade dos múltiplos saberes em relação ao convívio cuidadoso com os seres vivos e seu habitat, promovendo, assim, o respeito e a responsabilidade com as diversas formas de vida, culturas e comunidades.

A sugestão de oferta de Educação Ambiental nas escolas faz parte do Programa Estadual de Educação Ambiental, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, foi pensada a partir do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, oriundo da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio de Janeiro, 1992). A Educação Ambiental propõe práticas e ações político-pedagógicas comprometidas com a construção de sociedades justas e sustentáveis, construindo a promoção de valores, saberes, conhecimentos, atitudes e hábitos, proporcionando uma relação sustentável das pessoas com o ambiente.

