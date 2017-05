SED realiza solenidade de formatura de curso para servidores não docentes da educação

A Secretaria de Estado de Educação (SED) realiza neste sábado (20.5) a solenidade de formatura de 217 servidores não docentes da educação, participantes dos cursos técnicos em Alimentação Escolar, Infraestrutura Escolar, Multimeios Didáticos e Secretaria Escolar da Turma IX do Programa Profuncionário de Campo Grande, às 19h, na Câmara Municipal.

O Programa Profuncionário promove a valorização dos servidores, por meio de formação e habilitação técnica aos profissionais que atuam nas escolas estaduais e municipais como merendeiros, auxiliares administrativos, porteiros e auxiliares de limpeza. O Programa, que já qualificou 7.318 servidores em todo Estado, é ministrado em Campo Grande no Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima (Cepef).

A formação técnica do curso, que atualmente conta com 1.122 inscritos, consiste em um conjunto de atividade teóricas e práticas, investigativas e reflexivas. “O Profuncionário desperta nos servidores a redefinição do seu fazer profissional, para transformar atividades rotineiras em práticas educativas intencionais com ações executáveis e reflexivas”, explica a coordenadora-adjunta do Programa, Sandra Coelho.

Durante a participação no Profuncionário, os servidores desenvolvem atividades que apontam para a aquisição e construção crítica de conhecimentos, habilidades e valores, com encontros presenciais e visita dos tutores, que contribuem para que esses funcionários da educação se tornem educadores competentes e se qualifiquem como cidadãos e gestores de um determinado espaço escolar.

