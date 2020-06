SED publica resolução que classifica as unidades de ensino da REE

Classificação, disponível no DOE desta terça, foi definida com base nos critérios dispostos na Resolução n. 3.757, publicada neste mês de junho.

Campo Grande (MS) – A Secretaria de Estado de Educação (SED) tornou pública, no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (30.06), a Resolução/SED n. 3.758 que traz a classificação das unidades escolares, centros de educação e de formação profissional da Rede Estadual de Ensino (REE), com base nos critérios divulgados no último dia 19 de junho.

O documento, que substitui a publicação anterior – de 28 de agosto de 2019 – apresenta as tipologias, de A até H, com base no número de estudantes matriculados, turnos de funcionamento, número de salas de aula utilizadas, outras dependências das escolas, quantitativo de cursos voltados para a educação profissional e taxa de aprovação na modalidade.

Com base nesses critérios, as unidades com as maiores pontuações (acima de 46,3) receberam a tipologia A. As unidades com o menor número de pontos, (abaixo de 6,6) receberam a letra H como tipologia.

A publicação, com a classificação de todas as unidades relacionadas, está presente a partir da página 13 da edição n. 10.208 do DOE desta terça. Para acessar, clique aqui.