SED leva aos prefeitos proposta de construção conjunta do currículo de Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento que estabelece o que todo estudante deve saber e ser capaz de fazer na educação básica está, atualmente, em posse do Conselho Nacional de Educação (CNE) para análise. Uma vez aprovada pelo CNE e homologada pelo Ministério da Educação (MEC), a BNCC será referência obrigatória na elaboração dos currículos de escolas, públicas e particulares, de todo o Brasil.

A Base é uma referência nacional obrigatória, mas não é o currículo. Seu papel será justamente o de orientar a revisão e a elaboração dos currículos nos estados e nos municípios. A Secretaria de Estado de Educação (SED) acredita que o currículo de Mato Grosso do Sul deve ser construído em conjunto entre as redes municipais e a Rede Estadual de Ensino. “Esta construção conjunta facilita o trabalho do professor e a aprendizagem do estudante, porque integra as redes de ensino”, explica o coordenador do Núcleo de Implementação da Base Nacional Comum Curricular, da Secretaria de Estado de Educação (SED), Hélio Queiroz Daher.

Nesta quarta-feira (30.8), dando sequência ao trabalho de levar informação aos setores ligado à educação do Estado sobre a implementação da BNCC e a construção do currículo, Daher e a secretária de Estado de Educação, Maria Cecilia Amendola da Motta, participarão da Assembleia Geral da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), em Campo Grande, às 13h45, para apresentar a proposta aos prefeitos, destacando a importância do processo de implementação e a parceria da SED com as Secretarias Municipais para a construção do currículo de Mato Grosso do Sul.

A BNCC em andamento trata exclusivamente da educação infantil (creche e pré-escola) e do ensino fundamental (1º ao 9º ano). A Base referente ao ensino médio, já adaptada às diretrizes do Novo Ensino Médio, ainda não foi concluída. Para saber mais acesse http://basenacionalcomum.mec.gov.br/.

Texto e foto: Emilia Sbrocco Dorsa – Secretaria de Estado de Educação (SED)

