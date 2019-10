SED lança versão impressa do Currículo de Referência da Educação Infantil e Ensino Fundamental nesta terça-feira

Evento marca a inauguração do Centro de Formação e Pesquisa Profª Drª Mariluce Bittar e a apresentação da plataforma para consulta do referencial curricular do Ensino Médio.

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação (SED) lança na próxima terça-feira (29.10), às 14h, a versão impressa do Currículo de Referência de MS – Educação Infantil e Ensino Fundamental – documento esse norteado pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

O documento teve sua versão preliminar apresentada em junho de 2018 e foi entregue – em versão completa – na sede da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul em novembro do mesmo ano. Construído por meio do Regime de Colaboração, ele sofreu as alterações necessárias no decorrer de 2019 e agora será apresentado – impresso – na versão final.

O evento irá contar com a presença da equipe responsável pela elaboração do documento e representantes das secretarias municipais de Educação de todo Estado, além de autoridades e gestores escolares.

Na programação do evento também será realizada a inauguração do Centro de Formação e Pesquisa Profª Drª Mariluce Bittar. Em operação, no atual formato, desde 2016, o espaço é responsável por receber profissionais de toda a Rede Estadual de Ensino (REE), além de profissionais de outras redes, para os processos de formação continuada ofertados pela SED e outros parceiros. Hoje, além dos cursistas, o local também conta com a presença das equipes da Coordenadoria de Formação Continuada e Gerência de Ensino Médio em Tempo Integral da pasta.

Por fim, a data também marca o lançamento da plataforma voltada para a consulta do Currículo do Ensino Médio. A etapa marca a reta final de construção do documento que estará disponível para o acesso dos professores e gestores de todo o Estado durante o período de análise.

BNCC

Conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), a Base deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, em todo o Brasil.

A Base estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica. Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, a Base soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

O lançamento da versão impressa do Currículo de Referência de MS será realizada no Centro de Formação e Pesquisa Profª Drª Mariluce Bittar, que fica na rua dos Dentistas, nº 500 – bairro Tiradentes – Campo Grande/MS. Aberta à imprensa, a programação terá início a partir das 14h.

Vinícius Espíndola, Secretaria de Educação de MS

Foto: Edemir Rodrigues