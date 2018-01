SED inicia entrega de kits escolares nesta terça-feira

A economia registrada é de R$ 4,2 milhões - Divulgação

A Secretaria de Estado de Educação (SED) inicia em Campo Grande, nesta terça-feira (30), a entrega de kits escolares para as escolas da Rede Estadual de Ensino. No total, o Governo do Estado adquiriu 290 mil kits, com materiais adequados para cada etapa de ensino.

O kit 1 é para as crianças das séries iniciais do ensino fundamental. Ele é composto por seis cadernos de capa dura, um caderno de desenho, um caderno de caligrafia e demais materiais como lápis, lápis de cor, giz de cera e outros.

O kit 2, destinado a estudantes das séries finais do ensino fundamental e do Ensino de Jovens e Adultos (EJA), é composto por três cadernos universitários, régua, lápis, canetas, borrachas e apontadores.

Já o kit 3, para o ensino médio, EJA médio e educação profissional é composto por três cadernos universitários, um caderno de desenho, uma régua, canetas, lápis, borrachas e apontadores.

Inicialmente cotados a R$ 12,6 milhões, os 290 mil kits foram adquiridos a R$ 8,4 milhões – por meio de adesão de ata de registro de preço do FNDE/Ministério da Educação. A economia registrada é de R$ 4,2 milhões.