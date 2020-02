SED empossa professores aprovados em Concurso Público

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado deu início à posse dos candidatos aprovados no concurso para professor da Educação Básica. As posses começaram na segunda-feira (3.2) e seguem até sexta-feira (7.2), no auditório da Secretaria de Estado de Educação (SED), no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Entre os novos empossados está o professor de Educação Física Adelvan Pereira de Oliveira. Ele foi o primeiro colocado para o município de Chapadão do Sul. “É uma realização poder exercer a profissão com cargo efetivo”, disse.

Para atuar em Amambai, Mirian Paula Falavigna também foi a primeira colocada, mas no cargo de professora de Língua Portuguesa/Literatura. “É um orgulho e uma satisfação receber o termo de posse”, contou. “Efetivar-se na profissão é uma conquista”, concordou o professor de Educação Física Vinicius Santos Duart, que vai atuar em Mundo Novo.

Ao todo, estão sendo efetivados 73 profissionais que irão atuar nos municípios de Amambai, Bodoquena, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Itaporã, Jardim, Juti, Laguna Caarapã, Maracaju, Mundo Novo, Nova Andradina, Pedro Gomes, Ponta Porã, Rio Brilhante e Três Lagoas.

Adersino Valensoela Gomes Junior – SED

Fotos: Juarez Júnior