SED e TRT firmam parceria para desenvolvimento de projeto sobre direitos e deveres dos trabalhadores

Campo Grande (MS) – A secretária de Estado de Educação, Maria Cecilia Amendola da Motta, assinou acordo de cooperação técnica entre a Secretaria de Estado de Educação (SED) e o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 24ª Região para a realização do Projeto “Educação, Trabalho e Justiça”. O evento de assinatura ocorreu nessa segunda-feira (24), no plenário da 1º turma do TRT.

Com o “Educação, Trabalho e Justiça”, o TRT prevê a realização de palestras e visitas monitoradas para promover a cidadania, estimular o espírito crítico dos estudantes da Rede Estadual de Ensino e transmitir valores que inspiram a história e o funcionamento da Justiça do Trabalho em Mato Grosso do Sul. “Estou muito satisfeito de estar à frente do Tribunal assinando esses termos para que possamos passar para as crianças e adolescentes essa mensagem de Educação e Justiça“, explicou o presidente do TRT, desembargador João de Deus Gomes de Souza.

Durante o desenvolvimento do projeto, os estudantes da Rede Estadual de Ensino participarão de palestras proferidas por desembargadores e juízes do Trabalho sobre direitos e deveres dos trabalhadores, a função da Justiça do Trabalho, seus atores e suas possibilidades de indicar o caminho da paz social. “Só temos a agradecer a esta parceria, com palestras que são um complemento às ações já realizadas com nossos estudantes e que falam de cidadania e justiça“, afirmou Professora Cecilia.

O termo de cooperação foi assinado ainda pelo reitor da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Padre Ricardo Carlos; pelo prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad; pela secretária municipal de Educação, Ilza Matheus; pelo presidente da Funsat, Cleiton Franco; e pelo coordenador do Projeto “Educação, Trabalho e Cidadania”, desembargador Francisco das Chagas Lima Filho.

Texto e foto: Emília Dorsa – Secretaria de Estado de Educação (SED)

