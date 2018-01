SED divulga resultado do processo seletivo de professores para a Escola da Autoria

Processo Seletivo de Professores do Quadro Permanente do Magistério da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul - Divulgação

A Secretaria de Estado de Educação (SED) divulgou no Diário Oficial desta quarta-feira (10) o resultado do Processo Seletivo de Professores do Quadro Permanente do Magistério da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul para atuarem, em regime de 40 (quarenta) horas semanais de jornada de trabalho, nas escolas estaduais do Programa de Educação em Tempo Integral, denominado “Escola da Autoria”, para o ensino médio.

A Rede Estadual de Ensino oferta o ensino médio em tempo integral em 17 unidades escolares – Escola da Autoria: Amélio de Carvalho Baís, Prof. Emygdio Campos Widal, José Barbosa Rodrigues, Lucia Martins Coelho, Manoel Bonifácio Nunes da Cunha, Severino de Queiroz, Maria Constança de Barros Machado, Waldemir Barros da Silva, Vespasiano Martins (1º ano), Profª Clarinda Mendes de Aquino e Dona Consuelo Muller¨, em Campo Grande. No interior, a Escola da Autoria está em Corumbá, Dourados, Maracaju, Ponta Porã e Naviraí.