SED convoca professores temporários para atuação nas unidades da Rede Estadual

Profissionais cadastrados pela Secretaria vão preencher vagas abertas nas escolas de todo o Estado. Com períodos variados, algumas das convocações serão válidas até o fim de junho.

Campo Grande (MS) – A Secretaria de Estado de Educação (SED) publicou, nesta quinta-feira (4.4), o suplemento do Diário Oficial do Estado (DOE) com a relação de professores convocados, em caráter temporário, para o preenchimento das vagas nas unidades da Rede Estadual de Ensino. A lista contemplou apenas os profissionais cadastrados pela Secretaria de Estado de Educação (SED) até o mês de fevereiro deste ano.

No anexo único da Resolução, presente no suplemento do DOE, os selecionados poderão encontrar informações de lotação e período de vigência da convocação temporária, além da localização da unidade escolar e carga horária.

Além das funções na Educação Básica da Rede Estadual, os professores também foram chamados para programas e projetos educacionais da Secretaria de Estado de Educação (SED), tais como Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Avanço do Jovem na Aprendizagem (AJA), dentre outros.

Contratação

Os profissionais presentes na publicação serão contratados para exercício da função de docente em caráter temporário, sob o regime de suplência, por intermédio da atribuição de aulas complementares ou de convocação. Para substituição de um professor titular, será considerada a carga horária do respectivo cargo.

Vinícius Espíndola – Secretaria de Estado de Educação (SED).