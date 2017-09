SED apresenta “Protagonismo Digital”, plataforma com mais de 60 mil objetos de aprendizagem

Campo Grande (MS) – A Secretaria de Estado de Educação (SED), dando mais um passo em direção à inovação da educação pública, apresenta nesta quinta-feira (21.9), às 8h, no auditório da Governadoria, em Campo Grande, a plataforma “Protagonismo Digital”, desenvolvida em parceria com o Instituto Natura, Fundação Telefônica Vivo e Instituto Inspirare para auxiliar os professores de todas as etapas da educação básica, tanto no planejamento de sua proposta quanto no trabalho em sala de aula, deixando a aprendizagem mais dinâmica, interativa e atraente.

Com um banco de dados com mais de 60 mil objetos digitais de aprendizagem que abrangem todas as disciplinas, etapas de ensino e tipos de mídia, articulados com os temas previstos nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e atualmente sendo pensada para se adequar à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a plataforma “Protagonismo Digital” é de uso livre e gratuito. Assim, pode ser acessada por educadores, estudantes e demais interessados.

A plataforma foi apresentada durante o 3º Fórum de Governadores do Brasil Central 2016, em Palmas (TO), aos governadores de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Rondônia e do Distrito Federal. O governador Reinaldo Azambuja e a secretária de Estado de Educação, Maria Cecilia Amendola da Motta, aderiram à proposta visando inovar no uso de tecnologias educacionais nas escolas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul.

