SED abre inscrições para o Programa Profuncionário

Campo Grande (MS) – A Secretaria de Estado de Educação (SED) informa que estão abertas as inscrições para o processo de seleção de servidores das escolas das redes Estadual e Municipal de Ensino de Campo Grande para os cursos técnicos de nível médio do Programa Profuncionário, destinado aos profissionais da educação não docentes, efetivos, que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio ou equivalente.

No curso técnico em Alimentação Escolar, poderão se inscrever os servidores em exercício nos serviços de alimentação escolar das unidades escolares; o curso técnico em Infraestrutura Escolar é voltado para os servidores em exercício na limpeza, manutenção, inspeção de alunos, recepção e portaria das escolas; do curso de Secretaria Escolar, participam os servidores em atuação nas secretarias das escolas.

As inscrições vão até 19 de novembro e podem ser realizadas de duas maneiras: no site da Matrícula Digital, ou pessoalmente no polo de tutoria, localizado no Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima (Cepef) – rua Antonio da Silva Vendas, 115 Jardim Bela Vista. O resultado da seleção será divulgado no dia 21 de novembro. Informações pelos telefones (67) 3357-9000 ou 0800-647-0028.

Emilia Sbrocco Dorsa – Secretaria de Estado de Educação (SED)

Foto: Edemir Rodrigues