SED abre inscrições para cadastro de professores temporários para educação profissional

Campo Grande (MS) – Estão abertas as inscrições para profissionais que desejam atuar na educação profissional na Rede Estadual de Ensino (REE) de Mato Grosso do Sul. O edital está publicado pela Secretaria de Estado de Educação no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (22.01).

O cadastro visa selecionar profissionais em caráter temporário, para desenvolver atividades de coordenação técnica, docência, e supervisão de estágio, nos cursos de educação profissional ofertados em 35 municípios do Estado, nas modalidades concomitante, subsequente e integrada ao ensino médio.

Além de Campo Grande, os municípios que oferecem educação profissional no Estado são: Água Clara, Amambai, Anastácio, Angélica, Antônio João, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Aral Moreira, Bataguassu, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Camapuã, Corumbá, Deodápolis, Dourados, Fátima do Sul, Iguatemi, Itaporã, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Naviraí, Nioaque, Nova Andradina, Paranaíba, Pedro Gomes, Ponta Porã, Ribas do Rio pardo, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Tacuru, e Três Lagoas.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet no site www.portaldoprofessor.ms.gov.br até as 23h59 do dia 5 de fevereiro. Durante a inscrição os profissionais devem anexar todos os documentos que comprovem habilitação para o exercício da função pretendida, como títulos e experiência profissional para fins de análise curricular. A SED não receberá formulário de inscrição impresso.

O edital na integra com a lista de escolas e cursos ofertados em cada região pode ser conferido no Diário Oficial n. 10.076 .

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Divulgação