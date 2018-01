SED abre cadastro de professores para cursos do Pronatec

O edital completo, com as atribuições de cada função, escolas, municípios e cursos oferecidos pelo Pronatec está disponível no Diário Oficial n. 9.575 - Arquivo

A Secretaria de Estado de Educação (SED) abriu nesta quarta-feira (17) o cadastro de profissionais para atuarem em cursos de educação profissional, em caráter temporário, por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), operacionalizado na Rede Estadual de Ensino, para o biênio 2018-2019.

O formulário de inscrição está disponível no site http://sistemas.sed.ms.gov.br/cadastroreserva/, de 17 a 24 de janeiro, devendo o interessado acessar o link do edital e seguir as instruções que constarão na tela. O edital completo, com as atribuições de cada função, escolas, municípios e cursos oferecidos pelo Pronatec está disponível no Diário Oficial n. 9.575, de 17 de janeiro de 2017, a partir da página 11.