Secretários reafirmam compromisso do Governo com a qualidade de ensino

Diretriz foi tema de reunião com diretoria e representantes de pais e Grêmio Estudantil da Escola Estadual Hércules Maymome

Campo Grande (MS) – Com objetivo de esclarecer pontos sobre a instalação da Coordenadoria Regional de Educação de Campo Grande (CRE-6) na Escola Estadual Hércules Maymone, o secretário de Administração e Desburocratização Carlos Alberto de Assis e a secretária de Educação Maria Cecilia Amendola da Motta, se reuniram na manhã desta terça-feira (12.9) com a direção da escola, representantes de pais e do Grêmio Estudantil.

Durante o encontro, o titular da SAD pediu a compreensão de todos e reafirmou o compromisso do Governo do Estado em manter a qualidade da educação. “O atual cenário econômico exige que façamos o dever de casa, a única forma de administrar hoje é cortando custeio. Contamos com a colaboração e o envolvimento de cada um de vocês, nesse processo de transição, e reafirmo, não faremos nada que prejudique o rendimento dos alunos. Nosso compromisso é com a qualidade do ensino” ressaltou Assis.

Ferramenta estratégica dentro da estrutura da educação, as coordenadorias recebem as reivindicações dos municípios e as repassam à Secretaria Estadual de Educação (SED). Com 1248 alunos, a Escola Estadual Hércules Maymone fica em um prédio com quatro pisos, o que possibilitaria uma reestruturação física para acomodar o Centro de Escolas Recolhidas e a Coordenadoria Regional de Educação.

A secretária de educação, Maria Cecilia, destacou que todo estudo para adequação de ambientes será feito em conjunto com a direção da escola e que o objetivo principal da criação das coordenadorias é diminuir a distância entre o Governo e as escolas. “Salas de aula não serão fechadas, cursos não serão fechados e nenhum estudante será transferido para outra unidade. A educação é uma das principais prioridades da atual gestão. Estamos buscando otimizar espaços e reduzir custos, de forma a assegurar a qualidade da educação oferecida aos estudantes da rede estadual de ensino” afirmou.

O aproveitamento de espaços para instalação da CREs nas escolas, não é uma novidade. Com 1.268 alunos, a Escola Estadual Padre Nunes, no município de Coxim, realizou a readequação de espaço físico, e cedeu o quarto piso para instalação da coordenadoria.

Ao todo, a SED conta com 12 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) em Mato Grosso do Sul, sendo duas em Campo Grande e as demais nos municípios de Aquidauana, Corumbá, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e Coxim.

Mireli Obando, Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) com informações da Secretaria de Educação (SED)

Foto: David Majella

