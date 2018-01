Secretário nacional de Educação Básica discute construção de currículo com educadores de Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – Representantes do órgão central e das Coordenadorias Regionais da Secretaria de Estado de Educação (SED), e secretários municipais de Educação participaram na tarde desta quinta-feira (26.1), em Campo Grande, de um encontro sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Regime de Colaboração para a construção do currículo de Mato Grosso do Sul. Realizado no auditório da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), o evento contou com a presença do secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Rossieli Soares da Silva.

De acordo com o secretário, a homologação da BNCC significa ter avaliações com alinhamento no currículo, melhor construção de materiais didáticos e melhora na formação de professores. “A Base é o documento mais importante dos últimos 20 anos para a educação básica, mas não é um processo de agora, a Constituição de 1988 disse que deveríamos ter uma base que pudesse apontar o que cada estudante brasileiro tem em comum, trazendo uma linha daquilo que é a parte comum para que nossos alunos possam aprender”, explicou.

Enquanto a BNCC estabelece os objetivos que os estudantes devem atingir, é o currículo que define como alcançar esses objetivos e é nesse documento que estados e municípios de todo o País estão trabalhando atualmente. “O currículo é como a gente vai chegar em determinado lugar. A BNCC é o lugar onde a gente quer chegar, mas qual a rota que eu uso para chegar, é o currículo, e isso pode variar de um local para o outro”, esclareceu Rossieli.

Em Mato Grosso do Sul, uma iniciativa inédita propõe a construção conjunta de um currículo e 45 municípios já aderiram ao Regime de Colaboração para esta ação que beneficia estudantes e professores. “A SED propôs um trabalho conjunto com todos os municípios e a rede particular de ensino, para que tenhamos um currículo comum. Mais do que otimizar recursos, facilitará o trabalho do professor que atua nas diferentes redes de ensino e, principalmente, a aprendizagem dos estudantes”, afirmou Maria Cecilia Amendola da Motta, secretária de Estado de Educação.

Antes mesmo da homologação da BNCC, em dezembro de 2017, a SED já havia iniciado as ações na intenção de unir as redes de ensino na elaboração do currículo. “Esta é uma das estratégias que o MEC está trabalhando e é um dos motivos que nos trouxe primeiro aqui, a Mato Grosso do Sul. Sabendo que o Estado já iniciou um trabalho neste sentido, além de falarmos o que estamos fazendo e pensando, também viemos entender o que Mato Grosso do Sul já está construindo em regime de colaboração”, destacou o secretário.

Acesse http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ e conheça a trajetória da BNCC.

Emilia Sbrocco Dorsa – Secretaria de Estado de Educação (SED)

Foto: Divulgação