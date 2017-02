Secretária destaca engajamento de profissionais da Reme durante seminário

O Seminário Informativo, realizado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), ajudou as equipes a traçarem um panorama da Rede Municipal de Educação (Reme) e conhecer as demandas dos profissionais.

O encontro, que contou com a presença do prefeito Marquinhos Trad na abertura, terminou nesta quinta-feira (23) e reuniu pelo menos 400 diretores e adjuntos de escolas e Ceinfs (Centros de Educação Infantil).

Para a secretária de Educação, Ilza Mateus de Souza, o seminário serviu como auxílio para as equipes traçarem os projetos que serão desenvolvidos pela Semed a curto e médio prazo. “Foi muito proveitosos e fiquei satisfeita com a participação de todos. Todos os profissionais das unidades escolares estão engajados no trabalho da nova gestão”, ressaltou.

Ainda conforme a secretária, é fundamental para os técnicos que realizaram as palestras conhecer o universo da Reme para agilizar os trâmites burocráticos. “Nosso trabalho vai fluir ainda melhor com esta troca de informações”, diz.

Outro ponto positivo destacado por Ilza Mateus foi o interesse dos profissionais em participar de cursos de formação continuada. Esta semana, inclusive, já ocorreu na Semed um curso, iniciado ano passado em parceria com o governo federal e direcionado aos professores que trabalham com a alfabetização no ensino fundamental.

“Nosso objetivo é investir em capacitações para aprimorar o conhecimento dos servidores da Reme”, concluiu a secretária.

Entre outros pontos que foram discutidos nos quatro dias de seminário, estão a definição de eleições diretas em 2018 para diretores das escolas de ensino fundamental e a elaboração de uma cartilha atualizada de orientações pedagógicas para direcionar o trabalho nos Ceinfs.

Ao todo, equipes de cinco superintendências da Semed abordaram no evento temas e esclareceram dúvidas relacionadas à questões jurídicas, pedagógicas e administrativas da Reme.

