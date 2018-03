Secretária de Educação visita entidade Cotolengo e recebe homenagem

No Cotolengo, as crianças recebem diversos tratamentos na área da saúde, como fisioterapia, terapia ocupacional e atendimento psicológico, entre outras especialidade - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

A secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, visitou nesta quarta-feira (7), a instituição Cotolengo, que atende crianças com paralisia cerebral grave, oriundas de famílias carentes. A instituição atende 130 crianças especiais, das quais 30 frequentam a Reme (Rede Municipal de Ensino). A maioria frequenta a escola “Virgilio Alves Campos”, localizada ao lado do Cotolengo.

O diretor-presidente da entidade, padre Valdeci Marcolino, acompanhou a secretária e mostrou os serviços prestados às crianças e adolescentes atendidos pelo Cotolengo, além da nova infraestrutura. No Cotolengo, as crianças recebem diversos tratamentos na área da saúde, como fisioterapia, terapia ocupacional e atendimento psicológico, entre outras especialidade.

A secretária Elza Fernandes contou que sempre manteve uma relação próxima aos trabalhos desenvolvidos pela entidade, já que foi diretora da escola “Virgilio Alves Campos”, localizada ao lado do Cotolengo, no bairro Mata do Jacinto. “A escola sempre contou com o apoio da instituição para os alunos especiais que estudam na unidade”, disse.

De acordo com o padre Valdeci Marcolino, o convite da visita foi também para homenagear os parceiros da entidade, que receberam o “1º Prêmio Amigos do Cotolengo”. A prefeitura, por meio da Semed (Secretaria Municipal de Educação) mantém parceria com a instituição, apoiando os serviços prestados no local através de convênio.

“Recebemos o apoio da prefeitura e queremos mostrar onde nossos recursos são aplicados e de que forma. Homenagear quem apoia a instituição é fundamental. Temos muitos projetos que a prefeitura nos ajuda através da Semed”, ressaltou o padre.





A secretária destacou a importância do Cotolengo para as famílias e alunos da Rede Municipal. “O Cotolengo pode sempre contar com nossa ajuda. O trabalho realizado na instituição é de suma importância porque é excelente, oferecendo muitas especialidades. As crianças são muito bem amparadas”, afirmou.

A instituição foi fundada em 1830, na Itália, pelo padre José Benedito Cotolengo. A entidade recebeu o nome de “La Piccola Casa”, que em italiano significa “A Pequena Casa”. Desde sua fundação é voltada para os cuidados médicos a pessoas de baixa renda. A obra multiplicou-se pelas mãos de São Luis Orione, fundador da Pequena Obra da Divida Providência, que foi levada para diversos países, inclusive o Brasil.