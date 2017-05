SED realiza formatura de mais de 130 estudantes do Curso Normal Médio da Capital

Campo Grande (MS) – Nesta sexta-feira (12.5), a Secretaria de Estado de Educação (SED) realiza a solenidade de formatura do curso Normal Médio – Habilitação para a Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, às 18h30, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, na Capital, com a participação de 133 estudantes de escolas estaduais da Capital.

O Curso Normal Médio é oferecido em 38 escolas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, distribuídas em 31 municípios. Na Capital, o curso é ofertado nas escolas estaduais Dolor Ferreira de Andrade, Dona Consuelo Müller, João Carlos Flores, Lino Villachá, Maria Eliza Bocayúva Corrêa da Costa, Olinda Conceição Teixeira Bacha, Prof. Otaviano Gonçalves da Silveira Junior e Prof. Silvio de Oliveira dos Santos.

Normal Médio

Durante as atividades pedagógicas do curso, os estudantes adquirirem repertório de informações e habilidades e conhecimentos teóricos e práticos, resultado do projeto pedagógico e do percurso formativo vivenciado cuja consolidação virá do seu exercício profissional, fundamentado em princípios de interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência e relevância social, ética e sensibilidade afetiva e estética. Ao término do curso, com duração de um ano, o mercado de trabalho recebe profissionais habilitados para a atuação nos Centros de Educação Infantil e Escolas de Ensino Fundamental.

Emília Dorsa – Secretaria de Estado de Educação (SED)

Foto: Edemir Rodrigues

Veja Também

Comentários