Secretaria de Educação realiza neste sábado o terceiro encontro entre família e escola

Campo Grande (MS) – Acontece neste sábado (5.8), em todas as escolas da Rede Estadual de Ensino, o terceiro encontro com familiares, uma das ações do Projeto “Família e Escola”, realizado pela Secretaria de Estado de Educação (SED) em parceria com o Sistema Educacional Família e Escola (Sefe), e que abre o diálogo com pais e responsáveis pelos estudantes, abordando temas que permeiam o processo educativo e as constantes transformações da sociedade.

Implantado em 2016 para o ensino fundamental e ampliado em 2017 para o ensino médio, o Projeto Família e Escola oferece formação aos coordenadores pedagógicos, livros de orientação para os gestores, livros de orientação para os familiares e a realização, durante o ano letivo, de quatro encontros com familiares. “A família na escola fortalece a união tão importante da comunidade escolar e tem impactos positivos na aprendizagem de nossos estudantes”, afirma a secretária de Estado de Educação, Maria Cecilia Amendola da Motta.

O trabalho com as famílias, desenvolvido por meio de temáticas das coleções de livros integrantes do projeto, tem como objetivos propor a reflexão com os pais e responsáveis sobre a importância de sua participação no desenvolvimento integral de seus filhos; sensibilizar os familiares sobre a necessidade do acompanhamento afetivo no processo de desenvolvimento; e reforçar a importância da parceria entre escola e familiares para o sucesso da escolaridade dos filhos.

Texto e foto: Emilia Sbrocco Dorsa – Secretaria de Estado de Educação (SED)

